В администрацию Новочеркасска не обращались по поводу строительства АЭС

Планы по строительству новой АЭС в администрации Новочеркасска никто не утверждал. Более того, этот вопрос не мог подниматься в принципе в связи с отсутствием подходящих участков для размещения подобного объекта. Так местные власти прокомментировали информацию о возможности строительства Новочеркасской атомной станции.
— С планами строительства никто не обращался, изменения в градостроительный план не вносились. Глава администрации Юрий Лысенко также подчеркнул, что в казачьей столице и на прилегающих к ней территориях нет участков, подходящих для возведения атомной электростанции, — говорится в сообщении новочеркасской мэрии.
Городские власти отметили, что документ о начале общественных слушаний был опубликован на сайте системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС). При этом на ресурсах госкорпорации «Росатом» нет даже намека на обозначенные планы.
Напомним, Новочеркасскую АЭС указали в проекте Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Место строительства не отметили, но привели плановые показатели генерации: к 2036 году станция якобы должна вырабатывать 1200 МВт, а к 2038 году — 2400 МВт.
Напомним, сейчас в Ростовской области действует АЭС, расположенная в Волгодонске. Она обеспечивает электричеством весь юг страны.