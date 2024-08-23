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В администрацию Новочеркасска не обращались по поводу строительства АЭС

Власти Новочеркасска заявили, что в городе нет места для строительства новой АЭС.

Источник: Комсомольская правда

Планы по строительству новой АЭС в администрации Новочеркасска никто не утверждал. Более того, этот вопрос не мог подниматься в принципе в связи с отсутствием подходящих участков для размещения подобного объекта. Так местные власти прокомментировали информацию о возможности строительства Новочеркасской атомной станции.

— С планами строительства никто не обращался, изменения в градостроительный план не вносились. Глава администрации Юрий Лысенко также подчеркнул, что в казачьей столице и на прилегающих к ней территориях нет участков, подходящих для возведения атомной электростанции, — говорится в сообщении новочеркасской мэрии.

Городские власти отметили, что документ о начале общественных слушаний был опубликован на сайте системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС). При этом на ресурсах госкорпорации «Росатом» нет даже намека на обозначенные планы.

Напомним, Новочеркасскую АЭС указали в проекте Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Место строительства не отметили, но привели плановые показатели генерации: к 2036 году станция якобы должна вырабатывать 1200 МВт, а к 2038 году — 2400 МВт.

Напомним, сейчас в Ростовской области действует АЭС, расположенная в Волгодонске. Она обеспечивает электричеством весь юг страны.