Мэрия опубликовала план по ограничению движения в связи с юбилеем Уфы. Напомним,
С 01:00 30 августа до 01:00 1 сентября будет закрыт местный проезд вдоль проспекта Октября (от Южного до Северного проезда);
31 августа с 19:00 до 23:59 закроют участок проспекта Октября (от Южного проезда до Северного проезда);
С 17:00 до 23:59 31 августа — ул. Первомайская (от Машиностроителей и Коммунаров), ул. Машиностроителей (от Интернациональной до Черниковской), ул. Орджоникидзе (от Машиностроителей до К. Хакимова);
С 17:00 до 24:00 30 августа и с 17:00 до 24:00 31 августа — ул. Заки Валиди (от Гафури до Аксакова).
В период действия ограничений схемы движения маршрутов общественного транспорта будут изменены. Также могут быть заблокированы выезды из прилегающих дворов. Уфимцев и гостей города просят учитывать вводимые ограничения и заранее планировать свои поездки.