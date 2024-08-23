Мэрия опубликовала план по ограничению движения в связи с юбилеем Уфы. Напомним, 30—31 августа в городе запланированы масштабные торжества по случаю 450-летия столицы республики. Изначальная программа мероприятий была скорректирована. В связи с этим пересмотрены запланированные ранее ограничения движения автотранспорта.