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На самарских чинов­ников подали в суд за разру­шенные дороги в Железнодорожном районе

На рассмотрении находятся 5 исков.

Прокуратура Железнодорожного района Самары обратилась в суд с 5 исками к чиновникам. Поводом для этого стали поврежденные участки улично-дорожной сети города. Об этом сообщает надзорное ведомство 23 августа 2024 года.

Контрольный орган проверил состояние дорог и нашел дефекты полотна. На улицах Мориса Тореза, Безымянной, Ново-Урицкой, Глинобитной и Белгородской обнаружены выбоины, провалы и неровности.

Иски находятся в суде на рассмотрении. Также возбуждено административное дело в отношении руководителя МП «Благоустройство» Ольги Устиновой (ст. 12.34 КоАП РФ). Предприятие нарушило сроки ремонта и содержания дорог.