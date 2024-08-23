Прокуратура Железнодорожного района Самары обратилась в суд с 5 исками к чиновникам. Поводом для этого стали поврежденные участки улично-дорожной сети города. Об этом сообщает надзорное ведомство 23 августа 2024 года.
Контрольный орган проверил состояние дорог и нашел дефекты полотна. На улицах Мориса Тореза, Безымянной, Ново-Урицкой, Глинобитной и Белгородской обнаружены выбоины, провалы и неровности.
Иски находятся в суде на рассмотрении. Также возбуждено административное дело в отношении руководителя МП «Благоустройство» Ольги Устиновой (ст. 12.34 КоАП РФ). Предприятие нарушило сроки ремонта и содержания дорог.