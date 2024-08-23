Дрейк и Benny The Butcher выпустили трек Buffalo Freestyle

Рэперы Дрейк и Benny The Butcher представили совместную композицию Buffalo Freestyle. Премьера состоялась через три года после того, как песня была слита в сеть. Она стала частью нового мини-альбома американца Buffalo Butch, Vol. 1.
Трек с мрачным битом звучит похоже на слитый фрагмент. Артисты обмениваются куплетами, размышляя о своей жизни в статусе знаменитостей. В партии Дрейка упоминается Ники Минаж («Мое резюме толще, чем у Ники»).
Первоначально сингл должен был войти в лонгплей Дриззи Certified Lover Boy (2021).
Buffalo Butch, Vol. 1 — второй релиз Benny The Butcher после полноформатника Everybody Can't Go, увидевшего свет в январе.