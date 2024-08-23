В южных регионах России вдвое вырос спрос и расширилась география цифровой заправки авто

По данным исследователей Сбера, за последние полтора года выросло число региональных компаний-партнеров, которые работают с цифровой заправкой автомобилей. Если в начале 2023 года насчитывалось 240 таких организаций, то к августу 2024 года — 490. По сравнению с 2023 годом число пользователей онлайн-ресурсов выросло на 200%. С начала года компаниям удалось привлечь 11 тысяч новых клиентов.