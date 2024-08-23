В южных регионах России вдвое вырос спрос и расширилась география цифровой заправки авто

Аналитики изучили, как развивается рынок цифровых решений для заправки автомобилей в южных регионах. Оказалось, что онлайн-ресурсы продолжают охватывать все больше городов, а спрос на них увеличился вдвое.
По данным исследователей Сбера, за последние полтора года выросло число региональных компаний-партнеров, которые работают с цифровой заправкой автомобилей. Если в начале 2023 года насчитывалось 240 таких организаций, то к августу 2024 года — 490. По сравнению с 2023 годом число пользователей онлайн-ресурсов выросло на 200%. С начала года компаниям удалось привлечь 11 тысяч новых клиентов.
Популярность подобных платформ может быть связана не только с удобством, но и экономией. Как следует из данных аналитики, в 2024 году цифровые заправки уже помогли автолюбителям и компаниям сохранить 240 млн рублей.
По словам экспертов, развитию цифровых решений для заправки авто способствует в том числе и увечившийся турпоток в южных регионах. Многие путешественники предпочитают такой способ оплаты.
— В последние годы с всё больше туристов со всей страны путешествуют на личных авто по южным регионам. И для многих возможность сэкономить время и деньги становится важным фактором выбора заправочной станции, — объясняет заместитель управляющего Калмыцким отделением Сбербанка Бадма Горяев.
Генеральный директор АЗС в Элисте Дольган Демкин говорит, что благодаря цифровым решениям увеличиваются скорость заправки. Вместе с эти растет и спрос на подобные ресурсы.
— Компаниям Калмыкии такой формат работы будет интересен ещё и благодаря эффективному и оперативному управлению расходами на топливо. Например, в онлайне руководство предприятий сможет получать полный пакет документов для возмещения НДС и контроля расходов по каждому авто или сразу по всему автопарку.