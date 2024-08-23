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В Омской области мигрантам хотят запретить работать в 20 сферах

Если указ будет подписан, он вступит в силу с 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Министерство социального развития Омской области подготовило проект указа губернатора о запрете на привлечение иностранных граждан к определенным видам экономической деятельности.

Если указ будет подписан, он вступит в силу в 2025 году. Мигрантам, имеющим патент на трудовую деятельность, будет запрещено работать в 20 сферах.

Причем в списке есть профессии, где уже сейчас ощущается дефицит кадров — речь идет о водителях общественного транспорта и такси.

Также иностранцам запрещено будет работать в сфере образования, в том числе в детских садах и яслях, социальных услуг, здравоохранения, производства детского питания и лекарств, охоты и отлова диких животных.

Также под запретом торговля табаком и алкоголем.

Проект указа был опубликован минсоцразвития Омской области вчера, 22 августа. Заключение на него должны дать 29 августа.