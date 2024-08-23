В Ростове расширили возможности стажировок в банке для студентов

— Мы рады предложить студентам последних курсов ростовских вузов и колледжей стажировку в сфере клиентского обслуживания. Это отличная возможность для будущих специалистов понять, подходит ли им такое направление, и проявить свои способности ещё до окончания обучения, — отметила HR директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова. — Студент может выбрать удобный для него график, который легко совместить с учебой. Помогать стажёрам будут опытные наставники.