В Ростове расширили возможности стажировок в банке для студентов

У студентов колледжей и вузов Ростова появилась новая возможность прохождения стажировки в банке. Теперь, помимо ИТ, цифровых и бизнес-направлений, впервые реализуются оплачиваемые стажировки в офисах обслуживания Сбера в Ростове-на-Дону.
— Мы рады предложить студентам последних курсов ростовских вузов и колледжей стажировку в сфере клиентского обслуживания. Это отличная возможность для будущих специалистов понять, подходит ли им такое направление, и проявить свои способности ещё до окончания обучения, — отметила HR директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова. — Студент может выбрать удобный для него график, который легко совместить с учебой. Помогать стажёрам будут опытные наставники.
При прохождении практики оформляется срочный трудовой договор. По нему работать можно от 20 до 40 часов в неделю. Эта стажировка рассчитана на два месяца.
— Мы приглашаем студентов вузов и колледжей Ростовской области на практику и стажировку, поскольку видим в этих молодых людях большой потенциал, — сказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Также он добавил, что благодаря такой стажировке студенты могут понять особенности работы с клиентами и зарекомендовать себя с лучшей стороны. А лучшим это даст возможность трудоустроиться на постоянной основе.