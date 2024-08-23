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Жаловалась на мужа, думала о разводе: В суде выступил отец ростовчанки, которую с супругом обвиняют в убийстве дочери

О ростовчанке, обвиняемой в убийстве ребенка, рассказал ее отец в суде.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовском областном суде прошло заседание по делу супругов, которых обвиняют в убийстве собственного ребенка. Громкое ЧП произошло в апреле 2023 года в Суворовском микрорайоне Ростова.

Дочери молодых родителей было восемь месяцев. По версии следствия, муж и жена убили девочку и попытались спрятать тело. Однако во время проверки полицейские обнаружили останки младенца в их квартире. На пару завели дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц».

Слушание дела началось в августе. В суде выступили подруга обвиняемой и мать обвиняемого, няня девочки, участковая медсестра, соседка супругов и их арендодатель. 22 августа на вопросы ответил отец обвиняемой.

Во время проверки останки девочки нашли в квартире семьи. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

«С МУЖЕМ РУГАЛИСЬ, ЕЙ БЫЛО ТЯЖЕЛО».

Отец Натальи (имена изменены — прим. ред.) начал общаться с ней в 2021 году. После развода он потерял связь с дочерью и восстановил ее, когда та уже выросла. Наталья познакомила его со своим мужем, а позже, в феврале 2023 года, приехала к отцу с малышом.

Мужчина вспоминает, что дочь просила о помощи. Он был готов какое-то время позаботиться о внучке, чтобы разгрузить дочь.

— С мужем они ругались. И ей тяжело было просто физически. Она ведь еще и училась.

Однако от планов пришлось отказаться. Свидетель объясняет, что ребенок был очень привязан к Наталье и без нее сразу начинал плакать.

22 августа в суде выступил отец обвиняемой. Дмитрий КУТЕПОВ

Со слов мужчины, дочь жаловалась ему на мужа, говорила, что тот хочет отобрать ребенка. Обсуждала она с отцом и возможный развод.

— Я просто сказал: «Смотри сама. Если любишь человека, то живите. Если нет — разводитесь».

Свидетель говорит, что Наталья была у него около четырех дней. После этого, несмотря все разговоры, вернулась в Ростов.

«ПРОИЗОШЕЛ ИНЦИДЕНТ С ВЫЗОВОМ ПОЛИЦИИ».

Напомним, мать обвиняемого Ивана дала показания в суде 15 августа. Женщина рассказала, что сначала у сына были хорошие отношения с женой. Ребенка Иван очень ждал.

Свидетельница вспомнила две ситуации, которые произошли после рождения девочки.

По словам женщины, однажды Иван приехал к ней поцарапанный и в синяках.

— У них произошел инцидент с вызовом полицейских и медработников.

15 августа на вопросы ответила мать обвиняемого. Дмитрий КУТЕПОВ

В другой раз сын пожаловался матери, что не может попасть в квартиру.

— Он приехал домой — чемоданы на площадке. Дверь закрыта, ключ не подходит. На звонок она (жена — прим. ред.) не ответила. Он закрыл чемодан и ушел.

Детали ссор и их причины Иван матери не рассказывал.

Отметим, виновность или невиновность супругов предстоит определить суду присяжных. Очередное заседание пройдет 27 августа.