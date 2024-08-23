Жаловалась на мужа, думала о разводе: В суде выступил отец ростовчанки, которую с супругом обвиняют в убийстве дочери

Отец Натальи (имена изменены — прим. ред.) начал общаться с ней в 2021 году. После развода он потерял связь с дочерью и восстановил ее, когда та уже выросла. Наталья познакомила его со своим мужем, а позже, в феврале 2023 года, приехала к отцу с малышом.