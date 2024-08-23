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Юные гимнастики из Ростова завоевали медали турнира Zhong Ling Cup в Пекине

Гимнастки из Ростова завоевали золото и бронзу международного турнира в Пекине.

Источник: Комсомольская правда

Юные спортсменки из Ростова-на-Дону завоевали медали международного турнира по художественной гимнастике Zhong Ling Cup в Пекине. Об этом рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Золотые награды в многоборье, а также в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой выиграла Диана Чугунихина. Еще одна ростовчанка — Милена Щенятская — взяла бронзу.

Обе девушки — воспитанницы спортшколы № 5, они соревновались с соперницами в возрасте до 16 лет.

— Поздравляю спортсменок с достижениями и желаю дальнейших успехов, — написал в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.

Добавим, турнир Zhong Ling Cup в столице Китая проходил в рамках Международной Клубной Лиги. Эти соревнования собрали около 600 гимнасток со всего мира.