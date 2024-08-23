Новый фуникулер в Нижегородском кремле готов к эксплуатации

Отмечается, что фуникулер получил разрешение на ввод в эксплуатацию, по документам от Ростехнадзора в соответствии с законодательством о промышленной безопасности.
Это один из уникальных объектов Нижнего Новгорода, который особенен тем, что часть его трассы расположена под кремлевской стеной.
В ходе пресс-тура отметили, что грузоподъемность вагона составляет 3 тонны и поместиться в него могут 40 человек. Фуникулер готов к аварийным ситуациям: автоматически срабатывает система дымоудаления, пожарных сухотрубов, есть и самовзрывающиеся огнетушители, работает эвакуационная лестница.
«Проведена колоссальная работа по восстановлению исторического облика нижней станции фуникулера, восстановлению и модернизации туннельного прохода. Проведена большая работа по обеспечению безопасности: перевозки, склонов. Само место и конструктивные решения проекта делали работу сложнее. Было крайне важно сохранить историю места», — отметили организаторы.
Длина пути фуникулера составляет 130 м. Как рассказали организаторы, эта трасса включает в себя открытую (рамповую) часть и тоннель, расположенный на месте старого тоннеля, проходящий под Кремлевской стеной.
Тоннель был обследован экспертной организацией, разработана программа устранения недостатков, которая к вводу в эксплуатацию полностью выполнена. Усилены бетонные конструкции, выполнена дополнительная гидроизоляция.
Скорость фуникулера не превышает двух метров в секунду. Глубина заложения лотка закрытой тоннельной закрытой части относительно планировочных отметок земли составляет от 6,1 м и до 13,9 м, открытой части — от 2,8 м до 11,4 м. Также восстановлен исторический мостик с кладкой стен историческим кирпичом.
Сейчас на объект закупается мебелью, обеспечивается персоналом, проходят тестовые перевозки, формируется тарифная политика. Когда объект начнет работу, билеты можно будет приобрести на нижней и верхней станциях.
«Фуникулер находится в границах “Объекта культурного наследия”. Статус фуникулера мы определяем как “Туристический объект”», — подчеркнул управляющий делами правительства Нижегородской области Дмитрий Грызин.
Объект будет работать в любое время. Первые месяцы фуникулер будет работать в тестовом режиме без расписания и по мере наличия пассажиров.
Отмечается, что на объекте провели противооползневые работы, такие как противоэрозионная защита склона на участке 400 кв.м, укрепление склона при помощи 364 свай и 7 подпорных стен, а также Кремлевской стены между Северной и Часовой башнями при помощи 8150 инъекций и бетонирование 93 свай под укрепление фундамента кремлевской стены и башен в зоне строительства фуникулера.
Отвечать за работу фуникулера будет ГБУ НО «Нижегородский Кремль».
Организаторы подчеркнули, что во время работ на объекте была обнаружена фундамент и остатки водонапорной башни. Посетители фуникулера смогут рассмотреть ее через винтажное остекление.
Напомним, что первый фуникулер в Нижнем Новгороде был построен еще в 1896 году. В 1918 году его движение было прекращено. Работу фуникулера возобновили в 1926 году, однако проработал он недолго, так как на него уже тогда упал спрос.