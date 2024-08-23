Главные новости недели с 19 по 23 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 19 по 23 августа 2024 года.
ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливом в порту «Кавказ»
ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», он затонул. На пароме было 30 цистерн, начался пожар. Спасены 17 человек. На месте ЧП были установлены боновые заграждения. Жителям запретили публиковать материалы о работе ПВО.
Cиловики освободили заложников в колонии под Волгоградом
Силовики штурмовали колонию № 19 в Суровикино, где заключенные взяли заложников. Спецназ ликвидировал четырех заключенных, заложники освобождены. Операция длилась полчаса. По данным СМИ, один осужденный пытался активировать «жилет смертника», но неудачно.
Путин сообщил о попытке ВСУ нанести удары по Курской АЭС
Владимир Путин заявил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС ночью 22 августа. МАГАТЭ проинформировано, специалисты приедут оценить ситуацию. Губернатор Курской области уверил, что АЭС работает в штатном режиме.
Минобороны создало группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»
За работу группировок в министерстве отвечает координационный совет по военной безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей.
На покинувших страну россиян распространят статьи КоАП
Правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий составлять административные протоколы на россиян, живущих за границей. Речь идет о правонарушениях, связанных с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией армии.