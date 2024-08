Ариана Гранде выпустила делюкс-версию альбома My Everything в честь его юбилея

Делюкс-версия My Everything в цифровом виде включает бонус-треки Too Close и Cadillac Song, ранее недоступные на стримингах. На виниле к ним добавились не издававшиеся в этом формате Bang Bang, Only 1 и You Don't Know Me. Кроме того, 26 августа увидит свет семидюймовый винил с композициями Problem, Break Free, Love Me Harder и One Last Time, а также инструментальные и, а капелла-версии этих песен.