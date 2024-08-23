Как родной: чем займется совет при президенте по русскому языку

Проблемы в школьном образовании, развитие детских библиотек, создание произведений патриотической литературы и продвижение нашей культуры за рубежом. Такие приоритеты в работе совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ обозначила его председатель Елена Ямпольская. Также своими идеями поделились вошедшие в состав нового органа эксперты. Что они назвали главным и каких результатов ждать от их деятельности — разбирались «Известия».
То, что русский язык нуждается в охране и защите, говорят давно. Но теперь проблемы родной речи будут решаться на самом высоком уровне. Согласно подписанному накануне указу президента, в задачи совета как консультативного органа войдет подготовка предложений главе государства по вопросам основных направлений «поддержки русского языка и языков народов РФ, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире». Также совет будет заниматься координацией работы госструктур, культурных учреждений и некоммерческих организаций по вопросам развития и поддержки русского и других языков России, создавать условия для их изучения и развития.
В президентский совет по русскому языку вошли ученые, филологи, актеры, режиссеры, эксперты в библиотечном деле. Среди членов совета: президент Российского книжного союза Сергей Степашин, народный артист России Сергей Безруков, ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев, генеральный директор РГБ Вадим Дуда, заслуженный артист России Сергей Трофимов, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.
«Известия» поинтересовались у председателя совета Елены Ямпольской планами и направлениями работы.
— Во-первых, я считаю, что очень важна роль русского языка в деле образования и воспитания детей и молодежи, — рассказал Елена Ямпольская. — Речь пойдет о языковой культуре подрастающего поколения. Будем говорить о задачах и проблемах школьного образования, о детском чтении. Потому что это то, что Россия должна сохранить. У нас всегда очень высоко ценили книгу, с большим благоговением относились к ней. И сейчас большинство родителей, даже молодых, понимают, что книга абсолютно необходима ребенку еще до того, как он научиться читать. Это очень важный вопрос.
Также, глава совета сообщила, что будет с вниманием следить за развитием детских библиотек, По мнению Елены Ямпольской, это — уникальное российское явление. Развитие школьных библиотек важно, так как они являются фундаментом библиотечной системы России.
— Для многих детей школьная библиотека является первой, а для кого-то — единственной. И соответственно, библиотекарь должен быть активнее привлечен к внеурочной деятельности. Польза от школьных библиотек может быть больше, нежели сейчас, — добавила Елена Ямпольская.
Глава совета уверенна, что речь пойдет и о создании, продвижении произведений патриотической литературы. Тем более, что в составе немало представителей именно этого направления. А актеры, режиссеры, которых пригласили в совет, будут говорить о проблемах сохранения русской классики на отечественной сцене, в кинематографе. А также, о возрождении чтецких программ. Это тоже важно.
Следующее направление — продвижение русского языка в мире и преподавание русского, как иностранного.
— Очень важно всю эту работу систематизировать, повысить эффективность бюджетных вложений, — считает Ямпольская, — Установить четкие цели и разработать критерии оценки подобной работы, исходя из экономических и геополитических интересов нашей страны. Для преподавания русского, как иностранного, необходимо разработать национально ориентированные учебники и пособия. Также, заняться подготовкой преподавателей русского языка, как второго родного. Естественно, важным будет поддержка языков народов Российской Федерации. Как видите, сейчас это есть в названии самого совета. Потребуются коррективы в Федеральный закон «О языках народов РФ». Он образца 1991 года, и явно требует изменений. Начнем с того, что у нас нет даже перечня языков РФ. Вследствие этого — неопределенность в области нормативного регулирования.
Как говорит глава совета, речь пойдет не о сугубо научных изысканиях, а об очень живых аспектах существования русского языка. В какой мере русский язык присутствует в жизни каждого из нас, как он преподается. Насколько дети хорошо читают, говорят, читали ли они нашу лучшую отечественную литературу, доступна ли она и так далее. Огромное количество вопросов, так что, работы хватит всем.
Как рассказала Елена Ямпольская, в совет вошли профессионалы, люди с учеными степенями, почетными званиями.
— Состав совета и президиума предлагался мной, — уточнила Ямпольская. — С каждым членом совета связывался аппарат, и каждый знал, что он приглашен.
Глава надеется, что уже осенью состоится первое заседание совета по русскому языку.
«Известия» поговорили с членами совета, какими они видят первые свои шаги в новом качестве.
Генеральный директор Российской государственной библиотеки, вице-президент Российской библиотечной ассоциации (РБА) Вадим Дуда заметил, что сохранение и содействие развитию русского языка в России и за ее пределами — одна из приоритетных задач государства.
— Сегодня существует немалый интерес к России, к нашему культурному достоянию, к литературе, искусству, более того, в нашей стране существуют реальные возможности карьерного роста во всех сферах. Все эти факторы по отдельности и в совокупности придают русскому языку большей востребованности.
По мнению Вадима Дуды, для начала необходимо разработать общую систему приоритетов, единую языковую политику. И уже отталкиваясь от этого, можно говорить о создании современной сети изучения, сертификации, практики русского языка в мире.
— Хорошо бы системно изучить лучший опыт, оценить грандиозные возможности новых дистанционных методик обучения и цифровых платформ, разработать и внедрить совершенно новую, ориентированную на будущее сеть передовых языковых и культурных центров, — говорит генеральный директор РГБ.
Директор Института русского языка РУДН Анжела Должикова считает, что если раньше совет занимался, в большей степени, академической повесткой и продвижением русского языка, то сейчас стоит более масштабная задача — выработка именно государственной политики в сфере поддержки русского языка. И здесь совет, конечно, будет играть экспертную роль.
Худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков отметил, что внимание должно быть уделено не только русскому языку, как государственному языку общения на территории нашей страны, но и другим языкам, на которых говорят россияне разных национальностей, а это более 30 языков, около 15 языковых групп.
Заслуженный артист России Сергей Трофимов полагает, что исходя из сознания, которое формирует язык, формируется менталитет народа, нации.
— В сравнении с латынью и древнегреческим, русский не неподвижен, он всё время вбирает в себя слова, которые отражают то, что происходит вокруг него, например, англицизмы, — замечает Трофимов. — И в то же время он один из самых богатых на земле. Такого количества синонимов нет ни в одном другом языке мира. Он формирует уникальное русское сознание, которое описано в нашей классической литературе. Многие думают: «А зачем мне Тургенев? Зачем Островский и Толстой если они писали какую-то муть о прошлых века». А дело в том, что они формируют отношение человека со Вселенной и с мирозданием.
Поддерживает Сергея Трофимова и народный артист России, ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев.
— Всё-таки язык — наше национальное достояние, культура, — говорит Князев. — Я работаю в театре, а театр — это язык. Здесь происходит воздействие на человека посредством живого языка. Я очень много читаю с эстрады Пушкина, Достоевского, и это, безусловно, производит воздействие. Надо оберегать язык, хранить его, а не только изъясняться тремя фразами и междометиями. В иностранных словах тоже нет ничего плохого, но есть ряд слов, которые звучат не хуже на русском языке. Когда лет 12−15 назад мы жили во Франции и жили среди французов, они возмущались, что французские слова стали заменять английскими, появилось много американизмов и уходит культура языка. Я не придавал этому большого значения, А теперь понимаю, о чем они говорили.
Руководитель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей Москвы» Наталья Карпович полагает, что впереди у нового совета большая работа по сохранению языка.
— На мой взгляд, в последнее время именно русскому языку уделялось мало внимания — сказала она «Известиям». — Вокруг нас очень много замещающих слов, которые пришли из интернет-среды, и какие-то модные слова сегодня заменили русские красивые слова. Появилось много каких-то сокращенных понятий, и иногда, когда наши дети разговаривают, мы не всегда с первого раза можем понять, о чем они говорят.
Среди первых инициатив совета, как полагает Наталья Карпович, будет мониторинг ситуации и обсуждение возможных реальных и быстрых шагов, которые бы позволили совершенствовать образовательную систему.