Как родной: чем займется совет при президенте по русскому языку

— В сравнении с латынью и древнегреческим, русский не неподвижен, он всё время вбирает в себя слова, которые отражают то, что происходит вокруг него, например, англицизмы, — замечает Трофимов. — И в то же время он один из самых богатых на земле. Такого количества синонимов нет ни в одном другом языке мира. Он формирует уникальное русское сознание, которое описано в нашей классической литературе. Многие думают: «А зачем мне Тургенев? Зачем Островский и Толстой если они писали какую-то муть о прошлых века». А дело в том, что они формируют отношение человека со Вселенной и с мирозданием.