JONY рассказал, что создавал свою версию проекта «Голос»

Новый наставник вокального шоу талантов «Голос. Дети», певец JONY признался, что в юности организовывал аналогичный проект с однокурсниками.
«Мы с друзьями были настолько вдохновлены, что даже создали аналог, свой собственный “Голос” в Государственном университете управления», — поделился музыкант в беседе с «Комсомольской правдой». JONY также отметил, что сам хотел пойти на конкурс.
Кроме артиста в жюри 11-сезона вошли Дима Билан и Юлианна Караулова, которая тоже оказалась в кресле впервые. Съемки слепых прослушиваний стартовали 21 августа, а первый выпуск увидит свет в первой половине сентября.
Напомним, что в десятом сезоне «Голос. Дети» победила Анна Доровская из команды Басты.