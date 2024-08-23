Власти Ростовской области провели совещание по обеспечению правопорядка в регионе

Во время встречи участники проанализировали результаты проводимой работы по выявлению правонарушений в сфере ЖКХ, а также способы их предупреждения и пресечения. Также во время совещания обсудили подготовку к единому дню голосования. Напомним, что выборы в регионе пройдет 6,7 и 8 сентября. Дончане будут голосовать на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Южному одномандатному избирательному округу № 152. Также выборы пройдут в гордумы Азова, Батайска и Таганрога.