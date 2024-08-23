В Волгодонске после вмешательства прокуратуры восстановили права многодетной матери

Согласно опубликованной информации, женщина обратилась в отделение Фонда пенсионного и соцстрахования с заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Однако местная жительница получила отказ. Женщина обратилась в прокуратуру. Правоохранители вынесли представление и направили иск в суд.