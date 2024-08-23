«Пострадало тело, а не дух»: Пауэрлифтер из Ростова, потерявший ногу в зоне СВО, вернулся домой и освоил новый вид спорта

— Я служил в ВДВ, прошел Чечню. Как-то с ребятами в Ростове отрабатывали учебные прыжки с парашютом. Рядом было кафе с говорящим и очень близким по духу названием «Полет». В нем-то я и познакомился с Дашей, моей будущей женой. Так вышло, что с первой встречи я понял — она — моя судьба.