«Пострадало тело, а не дух»: Пауэрлифтер из Ростова, потерявший ногу в зоне СВО, вернулся домой и освоил новый вид спорта

Сергей Таныгин из Ростова — пример стойкости духа и смелости для своих двух сыновей. Мужчина на собственном опыте доказал, что даже потеряв ногу, можно и нужно жить активно, покоряя новые высоты.
«РАБОТАЛ ЛЕСОРУБОМ, ТАСКАЛ ЖЕЛЕЗО».
Сергей родился в Коми. Выросший в суровом северном крае, он и спорт выбрал непростой — пауэрлифтинг.
— В юности работал лесорубом, таскал железо. Почти взял «мастера спорта» по пауэрлифтингу, но потом меня призвали в армию. Когда был «срочником», понял, — армия — этом мое!
И после окончания службы Сергей подписал контракт.
— Я служил в ВДВ, прошел Чечню. Как-то с ребятами в Ростове отрабатывали учебные прыжки с парашютом. Рядом было кафе с говорящим и очень близким по духу названием «Полет». В нем-то я и познакомился с Дашей, моей будущей женой. Так вышло, что с первой встречи я понял — она — моя судьба.
Немного повстречавшись, влюбленные сыграли свадьбу. Сергей продолжал служить. У пары родился вначале один сынок, а затем — и второй. Сейчас мальчикам девять и 13 лет.
— Военная служба подразумевает командировки. Став отцом, я хотел чаще видеть своих детей. Вот и решился на увольнение. Устроился в полицию. А через год сбежал обратно к пацанам, в ВДВ. Кстати, спорт не забрасывали ни на день. Увлекся легкой атлетикой, принимал участие в соревнованиях, представляя свою воинскую часть.
А вот в 2021 Сергей решил окончательно — пора на гражданку.
— Написал заявление на увольнение. Процесс этот небыстрый. Пока я ждал приказ на увольнение, началась специальная операция.
«ТОВАРИЩ КОМАНДИР, НЕ БУДЕМ ТОРОПИТЬСЯ С УВОЛЬНЕНИЕМ».
Сослуживцев ростовчанина отправили «за ленточку». Сергея не трогали. Командование считало, что мужчина — уже почти «на гражданке».
— Да я сам так думал. А потом от моих пацанов стали поступать тревожные новости об обстановке на линии боевого соприкосновения. Я понимал, что парням непросто. Хотел помочь.
И вот с этими мыслями Сергей пошел к командиру.
— Товарищ командир, может, не будем торопиться с увольнением? Отправьте меня на спецоперацию, — сказал ростовчанин.
Так Сергей и оказался на Донецком направлении. Вначале был командиром боевой машины.
— Но потом так вышло, что машина стояла в гараже, а я с экипажем сидел без дела. Мне стало скучно. Солдат, знаете, когда без дела сидит, увядает. Я попросился в штурмовики. А мои пацаны пошли за мной.
Сергей говорит, что отчетливо осознавал: «штурма» — место не для слабонервных. Ведь штурмовики особенно рискуют. Именно они первыми заходят в осажденные врагам поселки.
Но 43-летний ростовчанин не мог иначе.
— Как-то стояли на позиции, и напарник предложил проверить один объект, из которого, как ему показалось, кто-то стрелял. Мы отправились на разведку. А уже смеркалось. Это и подвело.
«СЛАВА БОГУ, РУКИ НА МЕСТЕ».
Пока бойцы изучали местность, вражеский дрон скинул кассетный снаряд, начиненный минами. В серых сумерках на бездорожье было не разглядеть, куда упала каждая из них.
Сергею не повезло. Он наступил на «лепесток». Прозвучал взрыв. Через мгновение Сергей понял, он потерял часть ноги.
— Я первым делом подумал: «Слава Богу. Руки на месте».
Потом была эвакуация, военные полевой госпиталь, вертолет и вновь — госпиталь, но уже в Ростове.
Оказавшись в родном городе, Сергей позвонил жене.
— Пожалуй, за все время специальной военной операции я впервые испугался. Мне было страшно говорить Даше, что теперь у меня нет ноги…
«ГЛАВНОЕ, ТЫ ЖИВОЙ».
Дарья, как настоящая жена военного, не проронила ни слезинки.
— Не беда. Главное — ты живой, — сказала она супругу.
Около шести месяцев у мужчины ушло на реабилитацию и привыкание к протезу. И вот, наконец, больничные стены позади. Вопрос — что делать дальше — недолго терзал ветерана спецоперации.
— Служба Родине и спорт. Я выбрал для себя такую дорогу. Устроился в военкомат. Сходил в горный поход. Понял, что протез — не повод отказываться от покорения новых вершин!
К слову, после участия в СВО Сергей освоил и новый вид спорта — триатлон.
— Это когда плывешь, потом бежишь, а следом — мчишь дистанцию на велосипеде. Это если совсем коротко…
Ростовчанин уже принял участие в нескольких общероссийских состязаниях, в том числе — на спортивных соревнованиях для ветеранов СВО, один из организаторов которых — «Фонд Защитников Отечества».
— Я абсолютно не чувствую, что моя жизнь после ранения как-то изменилась в худшую сторону. Напротив. Стала даже ярче. Ведь пострадало тело, а не дух. Это — главное!