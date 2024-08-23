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R&B-группа FLO анонсировала дебютный полноформатник

Британское R&B-трио FLO выпустит свой первый лонгплей Access All Areas 15 ноября.

Источник: Звук

Британское R&B-трио FLO выпустит свой первый лонгплей Access All Areas 15 ноября.

«Это труд любви. Он отражает наш рост и преданность делу создания истории женской группы», — признались артистки. Девушки добавили, что «не торопились» с выпуском альбома, потому что склонны к перфекционизму, зато теперь очень рады, что «добрались до финишной черты».

В этом году FLO уже представили несколько синглов: Walk Like This, Caught Up и Check с певицей Kehlani.

Коллектив образовался в 2019 году. На его счету два EP — The Lead (2022) и 3 of Us (2023).

Ранее инди-исполнительница Clairo поделилась своим первым музыкальным видео не песню Juna.