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В Ростове-на-Дону планируют вложить почти 1,8 млн рублей в подготовку пожарных

В донской столице на подготовку пожарных направят почти 1,8 млн рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове планируют вложить почти 1,8 млн рублей в подготовку пожарных. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Управление по делам гражданской обороны и ЧС города ищут подрядчика, который готов заняться обучением 62 пожарных. Спасателей планируют готовить по программе «Профессиональной подготовки по профессии 16781 “Пожарный”». Обучение должно продлиться до 30 ноября текущего года. Так, спасателей будут готовить по психологическим дисциплинам, охране труда и электробезопасности. Также они пройдут обучение по пожарной технике, противопожарном водоснабжении и другим предметам.

Принять участие в аукционе можно до 29 августа, результаты станут известны 30 числа.