В Ростове-на-Дону планируют вложить почти 1,8 млн рублей в подготовку пожарных

Управление по делам гражданской обороны и ЧС города ищут подрядчика, который готов заняться обучением 62 пожарных. Спасателей планируют готовить по программе «Профессиональной подготовки по профессии 16781 “Пожарный”». Обучение должно продлиться до 30 ноября текущего года. Так, спасателей будут готовить по психологическим дисциплинам, охране труда и электробезопасности. Также они пройдут обучение по пожарной технике, противопожарном водоснабжении и другим предметам.