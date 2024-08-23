Криминолог Сергеев связал захваты заложников в колониях с нехваткой кадров во ФСИН

На мой взгляд, решение нашли довольно эффективное. В 2018 году были приняты поправки в Уголовно-исполнительный кодекс. В статье 73 прописали, что осужденные за преступления террористической и экстремистской направленности распределяются по колониям по решению ФСИН. То есть их могли направить куда угодно. Они не концентрировались в конкретном регионе или исправительном учреждении.