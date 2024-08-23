Жителей Ростовской области предупредили об «аквапланировании» на дорогах

Жителей Ростовской области предупредили о непогоде на дорогах. Об этом сообщили в управлении ГАИ по региону. Из-за ливней на дорогах региона увеличивается риск ДТП.
По данным синоптиков в Ростовской области ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер. Водителям стоит быть внимательнее за рулем и по возможности воздержаться от дальних поездок.
— Может возникнуть опасность проявления эффекта «аквапланирования» — полной или частичной потери сцепления колес с дорожным покрытием, — уточнили в ГИБДД.