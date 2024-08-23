Мэр Одессы выступил против сноса памятника Пушкину

По его словам, европейские делегации и туристы знают, кто такой Пушкин и говорят о произведениях, написанных им в Одессе. Труханов напомнил, что писатель был в ссылке в этом городе. К тому же, когда город подавал мотивационное досье в ЮНЕСКО, памятник Пушкину также был в нем указан, поэтому в организации о нем знают.