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Мэр Одессы выступил против сноса памятника Пушкину

Памятник Пушкину в Одессе нельзя сносить, так как он внесен в реестр ЮНЕСКО. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов, передает издание «Страна.ua».

Источник: РИА "Новости"

Он добавил, что этот памятник — часть истории города, известной всему миру.

По его словам, европейские делегации и туристы знают, кто такой Пушкин и говорят о произведениях, написанных им в Одессе. Труханов напомнил, что писатель был в ссылке в этом городе. К тому же, когда город подавал мотивационное досье в ЮНЕСКО, памятник Пушкину также был в нем указан, поэтому в организации о нем знают.

Ранее центр депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) одел в вышиванку памятник Александру Пушкину в Одессе. Они заявили, что это является ответом на якобы заимствование украинской культуры Россией.

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