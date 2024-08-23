В Платовском с 1 сентября откроется филиал детской школы искусств

В Ростове-на-Дону с 1 сентября откроют филиал детской школы искусств № 1 имени В. С. Ходоша. Учреждение допобразования появится на базе школы № 85 в микрорайоне Платовском. Об этом сообщили в городской администрации.
В Платовском сейчас проживает порядке двух тыся детей дошкольного и школьного возрастов. Для них в новом учебном году свои двери распахнет новая школа. Там же будет находиться филиал детской школы искусств. Для донской столицы создание учреждения допобразовария при общеобразовательной школе своего рода эксперимент. Прежде в городе не применяли подобную практику.
В школе искусств смогут заниматься более 250 детей. Ребят поделят на пять классов. Можно посещать занятия в хоровом, музыкальном, хореографическое и в отделении ИЗО. Деньги на мебель, оборудование, инструменты и зарплаты преподавателям выделили из бюджета Ростова.