Бикович оценил Бюрсина в главной роли турецкой адаптации «Холопа»

«Мы не знакомы, но я очень рад, что такая звезда играет аналогичную моей роль в Турции. Я рад, что мы нашли [такой формат], так сказать, и Франция заинтересована, которая сделает этот фильм», — сказал он в ходе общения с «Известиями» на полях Московской недели международного кино.