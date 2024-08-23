Губернатор Ростовской области прокомментировал новый пожар в Пролетарске

Ландшафтный пожар в Пролетарске охватил три дома. Об этом 23 августа сообщил губернатор Ростовской области.
— Дежурные подразделения спасателей тушат в Пролетарске еще одно возгорание, которое произошло из-за ландшафтного пожара. Из-за горения камыша и сильного ветра загорелось несколько жилых строений, — прокомментировал Василий Голубев на своей странице в соцсетях. — Это возгорание не связано с тем, которое ликвидируют в Пролетарском районе, очаги находятся друг от друга на расстоянии в 5 км.
Второй за неделю пожар в Протолетарске случился вечером 23 августа в переулке Колпакова. На месте работают десятки огнеборцев, задействовано более 20 спецмашин.
Сначала загорелась сухая трава. Ветер разнес огонь на сотни квадратных метров. Пламя перебросилось на жилые дома.
Ранее, 18 августа загорелась нефтебаза в Пролетарске. Спасатели до сих пор тушат пожар.