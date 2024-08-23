Губернатор Ростовской области прокомментировал новый пожар в Пролетарске

— Дежурные подразделения спасателей тушат в Пролетарске еще одно возгорание, которое произошло из-за ландшафтного пожара. Из-за горения камыша и сильного ветра загорелось несколько жилых строений, — прокомментировал Василий Голубев на своей странице в соцсетях. — Это возгорание не связано с тем, которое ликвидируют в Пролетарском районе, очаги находятся друг от друга на расстоянии в 5 км.