Продюсер «Холопа» рассказал о зарубежных адаптациях фильма

Он обратил внимание на то, что в России снимается большое количество оригинального контента, но далеко не все фильмы можно адаптировать для других культур.
«Холоп», как по мне, является уникальным проектом, который действительно был продан в большое количество стран именно в качестве формата, а не как отдельно взятое произведение", — сказал Верещагин.
Продюсер напомнил о том, что через несколько недель на российский рынок выйдет французская адаптация картины, а производство турецкой версии фильма уже почти закончено. Также он отметил, что китайский «Холоп» начинает свое производство.
«По-разному всегда работает, всегда зависит от необходимой потребности и от возможности везде в принципе форматировать проект под тот или иной рынок. “Холоп” — это пока что такой реально уникальный случай», — заключил продюсер.
Ранее в этот день актер Милош Бикович, исполнивший в фильме «Холоп» главную роль, оценил турецкого коллегу Керема Бюрсина, который сыграет его персонажа в турецкой киноадаптации. Он отметил, что не знаком с Бюрсином, но счастлив тому, что актер такого уровня сыграет эту роль.