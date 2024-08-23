Продюсер «Холопа» рассказал о зарубежных адаптациях фильма

Ранее в этот день актер Милош Бикович, исполнивший в фильме «Холоп» главную роль, оценил турецкого коллегу Керема Бюрсина, который сыграет его персонажа в турецкой киноадаптации. Он отметил, что не знаком с Бюрсином, но счастлив тому, что актер такого уровня сыграет эту роль.