SHOT: восемь заложников погибли при захвате ИК-19 под Волгоградом

«Преступники не только захватили двух сотрудников ФСИН, но и взяли под контроль целый корпус, где содержалось более 130 осужденных: все — к пожизненному заключению. Кроме того, они получили доступ к ключам от камер и к выходам из корпуса. Менее, чем через 2 часа с начала событий на место прибыли бойцы СОБР “Восток-Донец” и ОМОН “Донбасс”. Здание было блокировано усиленными резервами: чтобы не допустить массового побега. Отрабатывался вариант штурма, но в результате многочасовых переговоров — удалось убедить преступников сдаться. Двое из них — заперли зачинщика бунта в камере и освободили сотрудника колонии. К 8:30 операция была завершена без единого выстрела», — рассказал депутат в Telegram-канале.