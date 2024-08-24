Игра в классики. Как Борхес и Кортасар изменили русскую литературу

Первая заключается в том, что все сюжеты мировой литературы в ее прошлом, настоящем и будущем сводятся всего лишь к четырем: «Осада города», «Возвращение домой», «Поиск» и «Самоубийство Бога». Первый сюжет присутствует в «Илиаде» Гомера, второй — в его «Одиссее». Бог приносит себя в жертву в Евангелии, а поиск (чего-то внешнего или самого себя) наличествует в любом авантюрном или психологическом романе. И можно сколько угодно спорить с этим открытием слепого библиотекаря, но в конечном итоге он прав. И тогда, с точки зрения сюжета, нет принципиальной разницы между «Одиссеей» Гомера и, например, «Живи и помни» Распутина, ибо и там, и там герой возвращается домой. Нет сюжетного различия между эпосом, как греки осаждали Трою, и любым романом, где герой добивается любви дамы своего сердца — и там, и там идет жестокая осада крепости.