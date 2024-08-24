Что снято: стартовала Московская международная неделя кино

23 августа в столице состоялось официальное открытие Московской международной недели кино, на протяжении которой на разных площадках будут проходить кинопоказы, фестивали, мастер-классы, лекции, экскурсии, практикумы и мероприятия в рамках деловой программы. Старт дали в кинотеатре «Художественный». Среди участников были иностранные гости, главные лица отечественной индустрии, среди которых Жора Крыжовников, Милош Бикович, Алексей Учитель и многие другие, а также корреспонденты «Известий».
Лето традиционно период затишья в индустрии кино. Большие премьеры или события с внушительной явкой ее главных представителей в этот период явление нечастое. Таким исключением стала Московская международная неделя кино, официальное открытие которой состоялось 23 августа в стенах одного из самых красивых столичных кинотеатров — «Художественного».
Первые гости стали собираться, как и принято на светских мероприятиях, за час до показа фильма-открытия — в 19:00. И тут светская явка порадовала не только местными звездами, но и зарубежными. Одним из первых появился американский сценарист Дэвид Маркони, известный по фильмам «Иностранец», «Крепкий орешек 4.0», «Враг государства».
— Я счастлив быть здесь! Я большой фанат Москвы и рад поговорить с местными жителями об искусстве кинодраматургии, я здесь как раз для этого. Я обожаю Россию, самые лучшие кинематографисты и преподаватели по актерскому мастерству отсюда. Я расскажу, как писать сценарии к экшену, и покажу фильм «Враг государства», а потом будет круглый стол с обсуждением. Москва — прекрасный город, и здесь очень красивые люди, — сказал Дэвид Маркони «Известиям».
На ММНК в столицу приехало 130 делегатов из 47 стран мира, чтобы оценить Москву как локацию для съемок, обсудить возможности взаимодействия, поделиться собственным опытом. Наши представители индустрии говорят о больших перспективах сотрудничества.
— У меня много целей, связанных с международной деятельностью. У «Союзмультфильма» и киностудии Горького есть проекты, которые мы обсуждаем в Арабских Эмиратах. Из Саудовской Аравии приезжают два продюсера, мы будем обсуждать с ними взаимодействие по анимации. У нас будут встречи с индийскими коллегами. Мы обсуждаем проекты с Китаем, — рассказала «Известиям» председатель правления киностудии «Союзмультфильм», гендиректор киностудии Горького Юлиана Слащева.
Об успешных примерах сотрудничества с другими странами, которое уже произошло, на открытии тоже говорили. Один из таких примеров — «Холоп». На подходе французский ремейк. Следом турецкий со звездой «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином в главной роли. Вероятно, он появится и в российском прокате.
— Мы сейчас работаем над этим, — заверил гендиректор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.
Милош Бикович, к слову, тоже появился на дорожке. Он рассказал, что с Керемом Бюрсином они не знакомы, но выбор актера на роль главного героя в адаптации одобрил.
— Мы не знакомы, но я очень рад, что такая звезда играет аналогичную роль в Турции. И Франция делает этот фильм. Это значит, что история, которую мы рассказали, универсальна и касается каждого человека на планете, — отметил он в беседе с «Известиями».
Посетил открытие и редкий гость на светских мероприятиях — один из самых востребованных современных режиссеров Жора Крыжовников (Андрей Першин). Он поделился с «Известиями» творческими планами.
— Я креативный продюсер «НМГ Студии». У нас десятки проектов на разных стадиях находятся. Я не могу вам раскрывать всех карт — много всего разного, разных жанров, продолжения успешных историй, новые истории, — поделился режиссер.
В зрительном зале, когда все собрались, гости стали свидетелями музыкального перфоманса «Звуки Москвы: симфония фильмов». На экране стали появляться кадры из классики советского кинематографа — «Я шагаю по Москве», «Кавказская пленница» и других картин. Все под аккомпанемент камерного оркестра Cinematica. А после этой прелюдии наконец состоялся киносмотр. Открыла мероприятие индийская комедийная драма режиссера Киран Рао «Потерянные невесты» — о приключениях двух девушек, оказавшихся в одном поезде.
Вообще сеансы в рамках масштабного мероприятия будут проходить не только в кинотеатрах, но и в музеях, парках, в бассейне под открытым небом и других необычных местах — всего более 30 площадок и 300 смотров. На крышах отелей «Новотель Киевская» и «Новотель Новослободская», например, покажут казахстанскую драмеди «Огонь» и узбекистанскую комедию «Да здравствует жена». В музее-заповеднике «Царицыно» под открытым небом можно будет посмотреть картину «Привет, пап», комедийные драмы «Вместе» и «Заметки о жизни», ленту «Путь к дому тети».
Но смотрами первая Московская международная неделя кино не ограничивается. Она призвана укрепить статус столицы как центра мирового кинопроизводства. К организации присоединились крупнейшие игроки индустрии. В составе совета ММНК генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова, генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, сценарист, продюсер и режиссер Андрей Золотарев, режиссер Алексей Учитель и многие другие.
— Это интересное и масштабное мероприятие. Самое главное, что оно дает толчок для новых талантливых и интересных фильмов, — сказал Алексей Учитель «Известиям».
В рамках деловой программы выступят эксперты из разных стран. Поклонников турецких сериалов ждут встречи со сценаристкой Айсе Кутлу, известной по хитам «Постучись в мою дверь» и «Ранняя пташка», с продюсером другого популярного турдизи «Черная любовь» с Бураком Озчивитом и Неслихан Атагюль в главных ролях, Керемом Чатаем, и другими представителями турецкого кинематографа.
Неделя кино позволит познакомиться с секретами кинопроизводства не только в теории, но и окунуться в процесс практически. На ВДНХ, в Парке Горького и Новопушкинском сквере, на Трубной и Триумфальной площадях откроются мобильные съемочные павильоны. Там все желающие смогут нанести грим, попробовать себя в роли актеров, обучиться операторскому искусству и сценарному мастерству, записать видеовизитку. Экскурсии пройдут и в «Москино», где можно будет познакомиться с инфраструктурой Кинопарка.
— У нас была острая нехватка, именно на этот запрос кинокластер отвечает, классных декораций разных эпох, с одной стороны, а с другой — объектов, куда киношникам трудно попасть, где мы всем мешаем. Это аэропорты, железнодорожные вокзалы, улицы Москвы, — рассказал Жора Крыжовников журналистам. — Там строится небольшой кусочек итальянского города, теперь сможем и Италию снимать. А потом кто-то наверняка захочет снять кино про ковбоев, и у нас появится свой Дикий Запад. Этот кинокластер отвечает на самый главный запрос, который есть, — это появление мест, где мы можем комфортно работать, никому не мешая.
Полная программа ММНК доступна на сайте. Мероприятия — бесплатные. Московская международная неделя кино организована столичным департаментом культуры и Агентством креативных индустрий и пройдет в рамках проекта мэра Москвы «Москва — город кино» и форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Завершится неделя кино 28 августа.