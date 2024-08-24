Что снято: стартовала Московская международная неделя кино

— Я счастлив быть здесь! Я большой фанат Москвы и рад поговорить с местными жителями об искусстве кинодраматургии, я здесь как раз для этого. Я обожаю Россию, самые лучшие кинематографисты и преподаватели по актерскому мастерству отсюда. Я расскажу, как писать сценарии к экшену, и покажу фильм «Враг государства», а потом будет круглый стол с обсуждением. Москва — прекрасный город, и здесь очень красивые люди, — сказал Дэвид Маркони «Известиям».