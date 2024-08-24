Сценарист Дэвид Маркони проведет в Москве мастер-класс по написанию блокбастеров

«Я собираюсь провести мастер-класс по сценаристике. Я написал сценарий к фильму “Враг государства” и намерен рассказать о мастерстве написания экшен-фильмов, боевиков, как в мире пишут сценарии и такие фильмы в частности. А потом покажу свой фильм “Враг государства”, после чего мы проведем нечто вроде круглого стола с обсуждением мирового кинематографа и рынков для сценаристов в нем», — поделился Дэвид Маркони.