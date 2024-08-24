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Сценарист Дэвид Маркони проведет в Москве мастер-класс по написанию блокбастеров

американский сценарист фильмов «Враг государства», «Иностранец», «Крепкий орешек 4.0» и других приехал в Москву поддержать Московскую международную неделю кино. В беседе с «Известиями» 23 августа автор кассовых блокбастеров рассказал, чему научит российских коллег на мастер-классе 26 августа.
Источник: Известия

Маркони признался, что невероятно рад посетить Москву, большим поклонником которой является. Он прибыл, чтобы поддержать кинофестиваль, который рассказывает людям о мировом кино и актуальные тенденции в сценарном мастерстве — то, о чем он и собирается поделиться с гостями своего мастер-класса.

«Я собираюсь провести мастер-класс по сценаристике. Я написал сценарий к фильму “Враг государства” и намерен рассказать о мастерстве написания экшен-фильмов, боевиков, как в мире пишут сценарии и такие фильмы в частности. А потом покажу свой фильм “Враг государства”, после чего мы проведем нечто вроде круглого стола с обсуждением мирового кинематографа и рынков для сценаристов в нем», — поделился Дэвид Маркони.

Первая Московская международная неделя кино (ММНК) пройдет с 23 по 28 августа. Мероприятие посетят свыше 100 представителей мировой киноиндустрии более чем из 40 стран. 26 и 27 августа в Цифровом деловом пространстве пройдут панельные дискуссии, презентации проектов, круглые столы и другие мероприятия, направленные на укрепление и расширение международных связей в области киноискусства.

Горожане и туристы смогут посетить кинопоказы и мастер-классы с экспертами, погрузиться в атмосферу любимых фильмов во время киноэкскурсий, создать актерское портфолио и поучаствовать в открытых кастингах.