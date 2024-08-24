Сценарист Дэвид Маркони проведет в Москве мастер-класс по написанию блокбастеров

Маркони признался, что невероятно рад посетить Москву, большим поклонником которой является. Он прибыл, чтобы поддержать кинофестиваль, который рассказывает людям о мировом кино и актуальные тенденции в сценарном мастерстве — то, о чем он и собирается поделиться с гостями своего мастер-класса.
«Я собираюсь провести мастер-класс по сценаристике. Я написал сценарий к фильму “Враг государства” и намерен рассказать о мастерстве написания экшен-фильмов, боевиков, как в мире пишут сценарии и такие фильмы в частности. А потом покажу свой фильм “Враг государства”, после чего мы проведем нечто вроде круглого стола с обсуждением мирового кинематографа и рынков для сценаристов в нем», — поделился Дэвид Маркони.
Первая Московская международная неделя кино (ММНК) пройдет с 23 по 28 августа. Мероприятие посетят свыше 100 представителей мировой киноиндустрии более чем из 40 стран. 26 и 27 августа в Цифровом деловом пространстве пройдут панельные дискуссии, презентации проектов, круглые столы и другие мероприятия, направленные на укрепление и расширение международных связей в области киноискусства.
Горожане и туристы смогут посетить кинопоказы и мастер-классы с экспертами, погрузиться в атмосферу любимых фильмов во время киноэкскурсий, создать актерское портфолио и поучаствовать в открытых кастингах.