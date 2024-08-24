Депутат Хамзаев прокомментировал операцию по освобождению заложников в ИК-19

Ликвидация заключенных, которые захватили заложников в волгоградской колонии № 19 — это единственный верный исход. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев.
«Ничего общего с религией выходка этих ублюдков-террористов не имеет. Обратите внимание и на статью, по которой сидели преступники — наркоторговля», — цитирует парламентария РИА Новости.
Как добавил Хамзаев, соответствующим службам нужно промониторить социальные сети и привлечь всех «сочувствующих» к ответственности за пособничество терроризму.
Напомним, ЧП в колонии случилось 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Несколько заключенных захватили в заложники сотрудников учреждения.
В ходе штурма террористов обезвредили, всех заложников освободили.
По данным ФСИН, в результате инцидента четыре сотрудника ИК-19 погибли.
СК возбудил по факту случившегося уголовное дело по двум статьям — захват заложников и дезорганизация работы колонии.