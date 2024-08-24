В немецком Золингене неизвестный напал на участников фестиваля, есть погибшие

Минимум три человека стали жертвами нападения неизвестного на фестивале в немецком городе Золинген. Об этом пишет Bild.
По данным издания, мужчина, внешне похожий на араба, набросился на прохожих с ножом.
«По предварительной информации, есть как минимум трое погибших и несколько тяжелораненых», — говорится в статье.
Отмечается, что после произошедшего праздник отменили. Полиция оцепила территорию и попросила посетителей покинуть площадь.
Как уточняет издание Solinger Tageblatt, медики сейчас борются за жизни девяти человек.