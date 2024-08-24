Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В немецком Золингене неизвестный напал на участников фестиваля, есть погибшие

Источник: Российская газета

Минимум три человека стали жертвами нападения неизвестного на фестивале в немецком городе Золинген. Об этом пишет Bild.

По данным издания, мужчина, внешне похожий на араба, набросился на прохожих с ножом.

«По предварительной информации, есть как минимум трое погибших и несколько тяжелораненых», — говорится в статье.

Отмечается, что после произошедшего праздник отменили. Полиция оцепила территорию и попросила посетителей покинуть площадь.

Как уточняет издание Solinger Tageblatt, медики сейчас борются за жизни девяти человек.