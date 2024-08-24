Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 24 августа 2024 года

Теплые выходные ждут жителей областного центра. Так, 24 августа воздух прогреется до +26 градусов. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, дождя не ожидается, на небе будет светить солнце, а ветер не превысит 4−9 м/с.
— Переменная облачность, без существенных осадков будет сохраняться в Иркутской области. В северных районах местами кратковременные дожди, утром туман, ветер юго-западный, юго-восточный 3−8 м/с, местами порывы до 12 м/с, — поделились подробностями синоптики.
В Приангарье шкала термометра поднимется до +27, при облачной погоде лишь до +20. Вот что обещает погода в Иркутске 24 августа 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пассажирскому самолету МС-21 практически удалось выполнить мертвую петлю в Иркутске.