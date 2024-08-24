Первый приз кинофестиваля «Восток&Запад» в Оренбурге получил Олег Стриженов

Поздравив оренбуржцев с двойным юбилеем — в этом году отмечается 280 лет образования Оренбургской губернии и 90 лет Оренбургской области — она пригласила их на бесплатные кинопоказы под открытым небом: «Мы приготовили для вас 125 картин из Европы и Азии, которые объединят и сплотят людей».