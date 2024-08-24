Первый приз кинофестиваля «Восток&Запад» в Оренбурге получил Олег Стриженов

Знаменитый советский и российский актер Олег Стриженов, которому недавно исполнилось 95 лет, стал лауреатом XVII Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард», открывшегося в Оренбурге. В первый день работы кинофорума артист был удостоен специальной награды — Золотого сарматского льва за вклад в киноискусство.
Приз был передан сыну звезды отечественного кино — актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Александру Стриженову, который вместе с супругой Екатериной вел церемонию открытия фестиваля.
— Это лучший подарок для отца! — заявил он, принимая почетный трофей. — Я спросил у него, что передать оренбуржцам. И он ответил: «Поблагодари зрителей — вся моя жизнь пронизана их любовью. Она вдохновляла меня и давала силы творить».
Нескольким поколениям зрителей Олег Стриженов известен по ролям в фильмах «Капитанская дочка», «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья» и, конечно, «Сорок первый»: в свое время картина была отмечена специальной наградой Каннского фестиваля.
— Это актер главной роли. И если есть венец карьеры в кинематографе, то у нас это — Олег Александрович Стриженов! — отметила президент кинофорума Татьяна Воронецкая.
Поздравив оренбуржцев с двойным юбилеем — в этом году отмечается 280 лет образования Оренбургской губернии и 90 лет Оренбургской области — она пригласила их на бесплатные кинопоказы под открытым небом: «Мы приготовили для вас 125 картин из Европы и Азии, которые объединят и сплотят людей».
В конкурсной программе — фильмы из 10 стран: России, Иордании, Марокко, Шри-Ланки, Франции, Китая, Индии, Вьетнама, Монголии, Германии. По традиции, представлена как старая европейская киношкола, так и новаторская восточная.
В первый фестивальный вечер оренбургских поклонников «десятой музы» приветствовали народный артист РСФСР Сергей Шакуров, российские актеры Андрей Чернышов, Иван Стебунов, Кирилл Кузнецов, кинорежиссер Андрей Богатырев, продюсер Владимир Ястреба (Россия — Болгария), член Национального комитета по кинематографии Монголии Онондорж Дашдондог, а также актер и режиссер из Узбекистана, преподаватель ВГИКа Фархад Махмудов.
Кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» продлится до 29 августа. В Год семьи лейтмотивом форума провозглашены семейные ценности. Фильмом открытия в этом году стала картина «Мужчина и женщина» режиссера Владимира Котта.