На улице Волгоградской в Омске построят новую школу

По проекту школа будет представлять из себя два здания высотой 2 и 3−4 этажа, соединенных переходом. В ней будут предусмотрены залы для тренировок и занятий ЛФК, бассейн, оборудованные всем необходимым кабинеты труда для мальчиков и девочек.