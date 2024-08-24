На улице Волгоградской в Омске построят новую школу

На Левом берегу Омска построят школу на 1 122 учебных места. Проектная документация на строительство учреждения образования на улице Волгоградской получила положительной заключение госэкспертизы.
По проекту школа будет представлять из себя два здания высотой 2 и 3−4 этажа, соединенных переходом. В ней будут предусмотрены залы для тренировок и занятий ЛФК, бассейн, оборудованные всем необходимым кабинеты труда для мальчиков и девочек.
Также в школе будет актовый зал на 650 мест, библиотека, кинофотолаборатория и столовая. Общая площадь здания составит 25,5 тыс. кв. м. На территории вокруг учреждения предусмотрено озеленение и площадки для игр и спорта.
Проект школы выполнили ООО «Проектный институт “Стройэксперт” и ООО “Испытательный центр “Стройэксперт”. Построит школу ООО “Специализированный застройщик “ЭТАЛОН-ОМСК”.