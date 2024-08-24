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В Омске планируют две точечных застройки

Проекты домов уже получили положительное заключение экспертизы.

Источник: Комсомольская правда

В Омске построят два новых высотных дома — по улице 2-я Дачная в Советском округе и на пересечении улиц 4-я Любинская—Рокосовского в Кировском.

Первый дом будет восьмиэтажным, с парковкой, второй — десятиэтажным. Проектная документация на оба объекта уже прошла экспертизу. Положительное заключение выдала омская организация ООО «Экспертно-проектный центр».

Заказчики экспертизы тоже омские. Документацию на 8-этажный дом по улице 2-я Дачная предоставило ООО «Проектный институт “Новые технологии”. На десятиэтажку — ООО “Кватро”.