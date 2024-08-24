«Зарплата меньше, а нервотрепки больше»: Ростовчанка отказалась от профессии учителя и банкира ради выпечки

— Вода была в колонке на улице. Печку помогала топить местная жительница. Зарплата у меня была такая, что содержали родители. Но я все равно кайфовала от профессии и ребят. В той школе учились замечательные дети. К примеру, семиклассник постоянно провожал меня с уроков домой. Я боялась гусей, мальчик это знал и решил стать моим охранником.