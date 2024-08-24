«Зарплата меньше, а нервотрепки больше»: Ростовчанка отказалась от профессии учителя и банкира ради выпечки

Анна Королева из Морозовска Ростовской области абсолютно точно знает — при выборе профессии надо верить в себя и слушать свое сердце. Когда-то 35-летняя дончанка работала учителем в сельской школе и трудилась в банке в кредитном отделе.
Но блестящее знание математики удовлетворения жизни особо не приносило. То, что вдохновляет ее по-настоящему — это торты и кексы. Их Анна готова печь даже по ночам.
«ПО ДВОЕ-ТРОЕ СУТОК НЕ СПЛЮ».
— Я не преувеличиваю. Когда праздники, то особенно много заказов. Иногда по двое-трое суток не сплю. Но на вкусовых качествах такой график не отражается.
Анна говорит, что учителем мечтала работать с детства. После 11 класса ей предложили попробовать себя в этой профессии.
— Так интересно вышло. Я еще образование профильное не получила. А преподавательница, которая учила меня в школе, знала, как я люблю математику. Вот и попросила вести ее в сельской школе. Там не хватало сотрудников. Конечно, я согласилась!
В той школе под Морозовском классы состояли из пяти-десяти учеников. Анна, которой на тот момент только исполнилось 18, вела предмет у учеников с шестого по девятый классы.
Вчерашняя выпускница школы на фоне преподавателей, чей стаж был от 20 лет и выше, сильно выделялась.
«“СЕМИКЛАССНИК РЕШИЛ СТАТЬ МОИМ ОХРАННИКОМ”.
Поначалу самые задиристые ученики доставляли ей хлопот своим поведением. Быт тоже оказался тем еще приключением. Анну поселили в доме с печным отоплением и без удобств.
— Вода была в колонке на улице. Печку помогала топить местная жительница. Зарплата у меня была такая, что содержали родители. Но я все равно кайфовала от профессии и ребят. В той школе учились замечательные дети. К примеру, семиклассник постоянно провожал меня с уроков домой. Я боялась гусей, мальчик это знал и решил стать моим охранником.
Так промчались два года. Параллельно девушка заочно училась в педагогическом университете. Потом получила диплом, вышла замуж и родила дочь. А после декретного отпуска Анна не вернулась в школу.
— К тому моменту я уже чувствовала ответственность за семью. Понимала, что нужны деньги, поэтому пошла в банк, в кредитный отдел.
Через пару лет Анна пошла во второй декретный отпуск. С этого момент в ее жизни началась новая глава.
ЗАРПЛАТА МЕНЬШЕ, НЕРВОТРЕПКИ — БОЛЬШЕ".
Анна нянчилась с сыном, а в свободное время пекла для семьи торты и кексы. На чай частенько заглядывали и подруги.
В общем, вскоре близкие знали, что перед сладостями Ани не устоять. Первыми клиентками были подруги. Постепенно все больше людей просили маму двоих детей испечь торт к той или иной дате.
Во время декрета женщина справлялась с заказами, не обделяя вниманием семью. Все изменилось, когда она вновь вышла на работу в банк. Зарплата была меньше, чем доход от любимого хобби.
— А нервотрепки больше. Я решила, что пора начинать работать на себя. И сегодня я не представляю другой жизни.
«ВЕРЬТЕ В СЕБЯ! ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ».
Кстати, доход от тортиков — в разы больше, чем зарплаты в местной школе и в банковском отделении. Цена за один свадебный торт может доходить до сорока тысяч рублей, что уже на порядок выше, чем зарплата молодого учителя. Новобрачные не жалеют денег на услуги кондитера. Влюбленные точно знают — затраты окупятся с лихвой.
— Недавно меня пригласили на свадьбу, на которую я пекла торт. Моя работа стоила 31 тысячу, а торт гостям продали за 131 тысячу! Я была очень рада.
А еще Анна не так давно установила рекорд. В Москве, на ВДНХ, со своим коллегами она испекла самый большой торт в России весом в полторы тонны. Достижение было зафиксировано Международной книгой рекордов «Интеррекорд».
— Я рада, что не побоялась изменить свою жизнь. Поэтому всем девчонкам хочу сказать: «Дерзайте! Верьте в себя! Все получится!».