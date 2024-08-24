Филиал наццентра «России» появится в Иркутске

Распоряжение о создании национального центра «Россия» подписал президент Владимир Путин. Так, один из филиалов появится и в областном центре. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Цель центра — сохранение наследия международной выставки «Россия», которая прошла в Москве на ВДНХ. Напомним, проводилась она с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. За этот период пришло более 18,5 миллионов посетителей.
— Новый центр станет площадкой, где на постоянной основе будут показывать экспозиции, которые отражают современные достижения страны. Центр будет активно работать над укреплением национальной идентичности. Важной частью его деятельности станет развитие профессиональных навыков среди детей и молодежи, — рассказали в пресс-службе администрации.
Филиал адаптируют под местные условия и потребности. Это поможет стать значимым культурным и образовательным центром.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Осе открылась модельная библиотека.