В базовом учебнике по истории для вузов отражены СВО, подрыв «Северных потоков» и теракт в «Крокусе»

Базовый учебник по истории России для неисторических специальностей в вузах подготовлен издательством «Наука» к выпуску. Как передает ТАСС, в нем содержится информация об основных этапах истории России с древности до настоящего времени. В числе прочего освещается специальная военная операция на Украине, отражены взрыв газопровода «Северный поток-2» в сентябре 2022 года и теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024-го.