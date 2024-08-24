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В базовом учебнике по истории для вузов отражены СВО, подрыв «Северных потоков» и теракт в «Крокусе»

Базовый учебник по истории России для неисторических специальностей в вузах подготовлен издательством «Наука» к выпуску. Как передает ТАСС, в нем содержится информация об основных этапах истории России с древности до настоящего времени. В числе прочего освещается специальная военная операция на Украине, отражены взрыв газопровода «Северный поток-2» в сентябре 2022 года и теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024-го.

Источник: РИА "Новости"

Учебник состоит из более 500 страниц, 22 глав и 118 параграфов. Начало касается предпосылок становления российской цивилизации. Отдельная глава посвящена Великой Отечественной войне.

Событиям 2014−2022 годов и специальной военной операции посвящен последний параграф. В нем рассматриваются цели и задачи СВО, присоединение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В качестве примера героизма приводятся события в Марьинке и действия старшего лейтенанта Александра Трошина.

Экспертный совет при российском Минобрнауки утвердил проект единого учебного пособия по истории для студентов неисторических факультетов в начале августа. С 1 сентября 2024 года его начнут изучать во всех вузах.

образование