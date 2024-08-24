В базовом учебнике по истории для вузов отражены СВО, подрыв «Северных потоков» и теракт в «Крокусе»

Учебник состоит из более 500 страниц, 22 глав и 118 параграфов. Начало касается предпосылок становления российской цивилизации. Отдельная глава посвящена Великой Отечественной войне.
Событиям 2014−2022 годов и специальной военной операции посвящен последний параграф. В нем рассматриваются цели и задачи СВО, присоединение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В качестве примера героизма приводятся события в Марьинке и действия старшего лейтенанта Александра Трошина.
Экспертный совет при российском Минобрнауки утвердил проект единого учебного пособия по истории для студентов неисторических факультетов в начале августа. С 1 сентября 2024 года его начнут изучать во всех вузах.