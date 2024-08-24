В Омске началась подготовка к строительству фиджитал-центра

В Омске началась подготовка площадки для строительства фиджитал-центра. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала первый заместитель министра спорта региона Ольга Степанова.
Объект разместится возле ФОКа на улице Конева, 85, фиджитал-центр будет построен по федеральному проекту «Бизнес-спринт». Он совместит в себе киберспортивный клуб и спортивные площадки.
Напомним, площадка под строительство была занята деревьями. Их было решено спасти от вырубки и пересадить в другое место. Эти работы должно выполнить ООО «Дриада». Как сообщила Степанова, пересадка деревьев с будущей стройплощадки на прилегающие территории уже началась.
«Впервые при строительстве объекта не пострадают деревья, принято решение не о вырубке, а о пересадке, — рассказала Ольга Степанова. — Дирекция по управлению спортивными сооружениями заключила договор с подрядчиком, у которого есть техника, необходимая для пересадки деревьев высотой до 12 метров. Им предстоит переместить 222 дерева: березы, тополя, ивы. В течение года компания будет осуществлять постпосадочный уход за растениями. Если какое-то из деревьев не приживется, то будет высажено новое», — рассказала Степанова.