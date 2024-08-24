Госавтоинспекция Красноярска перейдет на усиленный режим работы перед 1 сентября

Госавтоинспекция Красноярска перейдет на усиленный режим работы перед началом нового учебного года. Как рассказали в пресс-службе ведомства, дорожные полицейские будут чаще дежурить на пешеходных переходах у образовательных учреждений, а также проводить беседы о соблюдении ПДД с детьми и родителями.
— Дополнительные экипажи ДПС, выведенные на дороги города, будут ориентированы на недопущение фактов «нетрезвого вождения», а также случаев выезда на «встречку» на загородных трассах, — добавили в ГИБДД.
Водителей призывают сменить стиль вождения на более спокойный, пользоваться ремнями безопасности и детскими автокреслами.
Накануне мы писали, что в красноярских школах увеличилось количество камер видеонаблюдения.