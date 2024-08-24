Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госавтоинспекция Красноярска перейдет на усиленный режим работы перед 1 сентября

Дорожные полицейские будут чаще дежурить на пешеходных переходах у образовательных учреждений.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Красноярска перейдет на усиленный режим работы перед началом нового учебного года. Как рассказали в пресс-службе ведомства, дорожные полицейские будут чаще дежурить на пешеходных переходах у образовательных учреждений, а также проводить беседы о соблюдении ПДД с детьми и родителями.

— Дополнительные экипажи ДПС, выведенные на дороги города, будут ориентированы на недопущение фактов «нетрезвого вождения», а также случаев выезда на «встречку» на загородных трассах, — добавили в ГИБДД.

Водителей призывают сменить стиль вождения на более спокойный, пользоваться ремнями безопасности и детскими автокреслами.

Накануне мы писали, что в красноярских школах увеличилось количество камер видеонаблюдения.

ГИБДД