Госавтоинспекция Красноярска перейдет на усиленный режим работы перед 1 сентября

Госавтоинспекция Красноярска перейдет на усиленный режим работы перед началом нового учебного года. Как рассказали в пресс-службе ведомства, дорожные полицейские будут чаще дежурить на пешеходных переходах у образовательных учреждений, а также проводить беседы о соблюдении ПДД с детьми и родителями.