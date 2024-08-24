Омский «Авангард» обыграл финалиста Кубка Гагарина на «Кубке Блинова»

Омские хоккеисты 23 августа сыграли с сильнейшим своим соперником на домашнем «Кубке Блинова» — «Локомотивом» — и победили 3:2 в овертайме. Решающий гол забил Линден Вей. В воротах у «ястребов» на этот раз играл Павел Хомченко.
В первом периоде омичи забили довольно быстро, но шайба эта оказалась у них единственной. Рейнгардт на 5-й минуте замкнул передачи Дица и Соловьёва. В оставшееся время отрезка команды боролись неплохо, но больше не забили.
Далее 20 минут игрового времени прошли и вовсе без голов. Один раз хозяева выстояли в тяжёлом меньшинстве. Бросков оба соперника при этом нанесли много. В третьем отрезке «Авангард» чуть не упустил победу. Сначала «путейцы» уже в концовке основного времени сравняли счёт усилиями Барона Фрейза. Спустя минуте с небольшим 1:1 уже превратилось в 2:1 в их пользу — забил Максим Шалунов.
Лишь заменив вратаря на шестого полевого, сибиряки всё же снова забросили — на сей раз у них героем стал Алексей Макеев с передач Галиева и Вея. Ну, а в овертайме уже сам Вей решил всю игру в пользу «Авангарда», на первой минуте отрезка при игре «три на три» отправив шайбу в ворота с передачи Касселса.
3:2 — тяжёлая победа хозяев. Далее «ястребам» остался заключительный матч 25 августа, в этот день они сыграют с «Сибирью». Шансы на первое место благодаря нынешней победе у них ещё есть.