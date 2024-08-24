Омский «Авангард» обыграл финалиста Кубка Гагарина на «Кубке Блинова»

Лишь заменив вратаря на шестого полевого, сибиряки всё же снова забросили — на сей раз у них героем стал Алексей Макеев с передач Галиева и Вея. Ну, а в овертайме уже сам Вей решил всю игру в пользу «Авангарда», на первой минуте отрезка при игре «три на три» отправив шайбу в ворота с передачи Касселса.