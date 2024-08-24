Работа секции по плаванию для детей участников СВО возобновилась в Иркутске

Проводить бесплатные тренировки начали в марте 2024 года, на летние каникулы делали небольшой перерыв. Сейчас же секция работает по расписанию. Также проводят занятия для детей с ограниченными возможностями. Они могут пойти в спортивные секции по боксу, на шашки или шахматы, на фитнес-аэробику, плавание и пауэрлифтинг.