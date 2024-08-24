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Работа секции по плаванию для детей участников СВО возобновилась в Иркутске

Заниматься могут дети от семи до 18 лет.

Источник: Комсомольская правда

Для детей участников СВО возобновилась работа секции по плаванию в спортивной школе «Лидер». Сформировали ее для тех, кто не подошел по возрасту или не прошел отбор. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Тренерами стали специалисты Федерации плавания Иркутска. Заниматься они будут с детьми в возрасте от семи до 18 лет три раза в неделю. Всего по плану должно пройти 60 занятий.

— Продолжаем на регулярной основе оказывать помощь семьям бойцов. Организуем досуг для ребят, чьи отцы сейчас защищают Родину. Дети могут заниматься на безвозмездной основе в муниципальных учреждениях спорта, культуры и дополнительного образования, предоставляем бесплатные билеты на различные мероприятия. Сегодня на территории города действуют более 30 мер социальной поддержки, — поделился глава областного центра Руслан Болотов.

Проводить бесплатные тренировки начали в марте 2024 года, на летние каникулы делали небольшой перерыв. Сейчас же секция работает по расписанию. Также проводят занятия для детей с ограниченными возможностями. Они могут пойти в спортивные секции по боксу, на шашки или шахматы, на фитнес-аэробику, плавание и пауэрлифтинг.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте открыли фотовыставку «Навечно в строю» в память о бойцах СВО.