Мыс Цаган-Хушун на Байкале разрушается из-за туристов

«Информационный стенд, на котором написаны правила посещения мыса, не останавливает туристов. Чтобы посетить мыс и косу нужно пройти вброд через болото по колено в воде и грязи. Но отдыхающие пересекают этот участок на автомобиле и выезжают на косу. Предприимчивые обладатели высокопроходимой техники устроили платную “паромную переправу” через болото», — рассказали общественники.