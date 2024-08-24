Мыс Цаган-Хушун на Байкале разрушается из-за туристов, которые ездят туда на внедорожниках и квадроциклах. Тем самым они разрушают природный ландшафт и наносят вред экосистеме. Об этом irk.aif.ru сообщил Народный фронт Иркутской области.
«Информационный стенд, на котором написаны правила посещения мыса, не останавливает туристов. Чтобы посетить мыс и косу нужно пройти вброд через болото по колено в воде и грязи. Но отдыхающие пересекают этот участок на автомобиле и выезжают на косу. Предприимчивые обладатели высокопроходимой техники устроили платную “паромную переправу” через болото», — рассказали общественники.
Мыс Цаган-Хушун находится на побережье острова Ольхон рядом с деревней Курма. Он известен белоснежными скалами. Мыс относится к особо охраняемым природным территориями и имеет статус памятника природы. Кроме того, там были найдены захоронения древнего человека. На мысе Цаган-Хушун разрешены только пешие прогулки, но туристы проезжают на крупных машинах.
Активисты обратились к руководству Прибайкалського национального парка с просьбой установить сооружения для машин с двух сторон курминской косы и сделать пешеходную дорожку через брод.