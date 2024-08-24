20 лет назад в небе над Россией исламисты одновременно взорвали два пассажирских самолета

20 лет назад в небе над Россией произошел двойной теракт — почти одновременно потерпели крушение лайнеры Ту-134 и Ту-154. Чем-то события этого дня напоминали атаку на башни-близнецы в США — террористы проникли в пассажирские самолеты и взорвали их. Бомбы собрали уже в воздухе уроженки Чечни, которые могли быть связаны с группой Шамиля Басаева. «Газета.Ru» — об одном из самых громких терактов середины нулевых.