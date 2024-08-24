Омскстат опубликовал статистику численности населения Омской области за период с января по июнь 2024 года. Согласно этим данным по сравнению с прошлым годом омичи стали реже рождаться и чаще умирать, меньше вступать в браки и меньше разводиться.
Так, за первое полугодие текущего года в Омской области родилось 7011 детей. За аналогичный период прошлого года — 7570.
Умерло по состоянию на июнь 2024 года 12480 человек, показатель естественной убыли составил −6,0. На июнь 2023 года эти цифры составляли 12289 и −5, 2 соответственно.
Зарегистрировано 4900 браков и 4197 разводов. В прошлом году состоялось 4969 бракосочетаний и 4232 развода.