Никаких телефонов и изучение дронов: Яна Лантратова о нововведениях в школах с 1 сентября

С 1 сентября в российских школах вступят в силу несколько значимых нововведений. Одно из них — запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Исключение сделают только в случаях угрозы жизни и здоровью ребенка. Как изменится школа, рассказала КП-Челябинск общественный деятель и депутат Госдумы РФ Яна Лантратова.
«Телефон очень часто мешает учебному процессу, дети отвлекаются на SMS или какие-то переписки. Дети очень часто играют на перемене и на уроках, другая причина — провокации в сторону учителей. По данным исследований, травле подвергается 57% детей и 70% учителей. Происходят оскорбления учителей, когда их снимают на телефон, пытаясь провоцировать, кидают в них какие-то предметы. В данном случае эта мера повысит авторитет учителя».
Также педагоги смогут сами устанавливать правила и требования к дисциплине во время уроков. Учителя смогут делать замечания и официальные запросы применение дисциплинарных взысканий к нарушающим дисциплину ученикам. Запросы будет обязана рассмотреть администрация школы.
Старые предметы, новые курсы
Вернутся уроки труда — привычные модули кулинарии, кройки и шитья дополнит изучение современных технологий. Школьников будут учить 3D-моделированию, робототехнике, а в некоторых регионах — даже управлению дронами. Это поможет детям лучше подготовиться к будущей профессии и развить практические навыки.
Также изменения коснутся предмета ОБЖ, который теперь станет «Основами безопасности и защиты Родины». Курс будет включать обучение оказанию первой помощи и знания о том, как защищать себя и близких в чрезвычайных ситуациях.
«Добавляется блок про защиту родины. Помимо блоков безопасности быту, транспорте, в общественных местах во время ЧС добавляются: основа законодательства России, обеспечивающая национальную безопасность, а также требования к безопасности при обращении со стрелковым оружием».
Уроки семейных ценностей тоже займут свое место в школьной программе, чтобы помочь детям лучше понять важность семьи и выстраивать здоровые отношения.