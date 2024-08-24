Никаких телефонов и изучение дронов: Яна Лантратова о нововведениях в школах с 1 сентября

«Телефон очень часто мешает учебному процессу, дети отвлекаются на SMS или какие-то переписки. Дети очень часто играют на перемене и на уроках, другая причина — провокации в сторону учителей. По данным исследований, травле подвергается 57% детей и 70% учителей. Происходят оскорбления учителей, когда их снимают на телефон, пытаясь провоцировать, кидают в них какие-то предметы. В данном случае эта мера повысит авторитет учителя».