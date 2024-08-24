Три трамвая на день изменят свои маршруты в Челябинске

В воскресенье, 24 августа, в Челябинске будут асфальтировать переезд через трамвайные пути на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького. Поскольку движение рельсового транспорта на время работ будет закрыто, вагоны под номерами 15, 18 и 22 на один день перенаправят на другие улицы, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу областного Организатора перевозок.