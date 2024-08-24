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Три трамвая на день изменят свои маршруты в Челябинске

Путейцам нужно окно для асфальтирования переезда.

В воскресенье, 24 августа, в Челябинске будут асфальтировать переезд через трамвайные пути на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького. Поскольку движение рельсового транспорта на время работ будет закрыто, вагоны под номерами 15, 18 и 22 на один день перенаправят на другие улицы, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу областного Организатора перевозок.

Маршруты изменятся дважды. С 5 до 10 утра трамваи поедут по следующим трассам:

№ 15: ЧТЗ — Горького — ЧГРЭС/ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС;

№ 18 и 22: ЧГРЭС — Горького — Карла Маркса — Автовокзал.

С 10 утра и до окончания работ все трамваи поедут от ЧГРЭС до автовокзала через Горького и Карла Маркса.

После завершения работ вагоны вернутся к временным маршрутам, введенным ранее:

№ 15: ЧГРЭС — Победы — Горького — ЧТЗ;

№ 18 и 22: Чистопольская — Карла Маркса — Автовокзал.