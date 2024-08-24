Жару +32, дождь и грозу прогнозируют в субботу в Ростове и области синоптики

В субботу, 24 августа, в Ростове-на-Дону и Ростовской области ожидается жаркая погода, при этом пройдут дожди и грозы. Об этом жителей предупредили в региональном гидрометцентре.
— В Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность. Во второй половине дня — кратковременный дождь, возможна гроза. В остальной период без существенных осадков, — озвучили прогноз ростовские синоптики.
При этом в донской столице будет дуть восточный и северо-восточный ветер со скоростью 6 — 11 метров в секунду, при это возможны порывы, в том числе, при грозе, до 12 — 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +30 — +32 градусов.
В Ростовской области синоптики прогнозируют переменную облачность и местами кратковременный дождь, грозы. Ветер восточного и юго-восточного направления будет дуть со скростью 6 — 11 метров в секунду, в отдельных районах порывы составят 12 — 14, а при грозе до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +25 до +30 градусов, местами — до +33.