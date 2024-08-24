Жару +32, дождь и грозу прогнозируют в субботу в Ростове и области синоптики

При этом в донской столице будет дуть восточный и северо-восточный ветер со скоростью 6 — 11 метров в секунду, при это возможны порывы, в том числе, при грозе, до 12 — 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +30 — +32 градусов.