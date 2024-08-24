Танцевальные вечера под патефонную музыку пройдут на Чистопрудном бульваре

«30 августа в 19:00 и 31 августа в 16:00 винтажный маркет на Чистопрудном бульваре превратится в дореволюционный танцевальный салон. Член Союза коллекционеров России, основатель танцевального клуба и музея клубного типа Вячеслав Сергеев пригласит энтузиастов на вальс, польку, контрданс, котильон, кадриль, падепатинер и другие танцы времен Российской империи конца XIX-начала XX века. На старинном патефоне будут звучать хиты далекого прошлого на раритетных граммофонных пластинках», — рассказали в пресс-службе.