Танцевальные вечера под патефонную музыку пройдут на Чистопрудном бульваре

«30 августа в 19:00 и 31 августа в 16:00 винтажный маркет на Чистопрудном бульваре превратится в дореволюционный танцевальный салон. Член Союза коллекционеров России, основатель танцевального клуба и музея клубного типа Вячеслав Сергеев пригласит энтузиастов на вальс, польку, контрданс, котильон, кадриль, падепатинер и другие танцы времен Российской империи конца XIX-начала XX века. На старинном патефоне будут звучать хиты далекого прошлого на раритетных граммофонных пластинках», — рассказали в пресс-службе.
В департаменте добавили, что научиться танцевать сможет каждый желающий. Организаторы предлагают горожанам прийти в нарядной одежде. Вечер откроет старинный польский танец полонез, затем запланированы вальс и полька.
«Гости будут разучивать и исполнять танцевальные па под звуки раритетного патефона. Прозвучат такие композиции, как полонез из оперы “Евгений Онегин” Петра Чайковского, вальс “Венская кровь” Иоганна Штрауса, пьеса “Падепатинер” Эдуарда Жува, канкан из оперы “Орфей в аду” Жака Оффенбаха и другие произведения», — сообщили в пресс-службе.